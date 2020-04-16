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İki MİT şehidini ifşa eden Ümit Özdağ hakkında fezleke hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Libya’da şehit olan MİT görevlilerinin isim ve rütbelerini deşifre eden İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ hakkında, “Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu” çerçevesinde dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenleyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderdi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında Libya’da şehit olan MİT görevlilerinin isim ve rütbelerini deşifre ettiği iddiasıyla fezleke hazırlayarak Meclis Başkanlığı'na gönderdiği belirtiliyor.

İYİ Partili Özdağ, 25 Şubat’ta TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Libya’da şehit olan 2 Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisinin isim ve rütbelerini kamuoyuyla paylaşmış, bu açıklama ertesi gün bazı gazetelerde yayımlanmıştı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında, 'MİT Kanunu'na muhalefet ettiği' gerekçesiyle hazırlanan fezlekenin TBMM'de Meclis'te Adalet-Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildiği öğrenildi.

4 gazeteci tutuklanmıştı...

MİT şehidinin ifşa edilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, muhabir Hülya Kılınç ve Yeniçağ yazarı Murat Ağırel tutuklanmıştı.

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İYİ Partili Ümit Özdağ hakkında MİT şehidini deşifre etmek suçundan fezleke hazırlandı
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