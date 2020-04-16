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İYİ Partili Ümit Özdağ hakkında MİT şehidini deşifre etmek suçundan fezleke hazırlandı

ANKARA Başsavcılığı, İYİ Partili Ümit Özdağ hakkında "MİT Kanununa muhalefet" suçlamasıyla fezleke hazırlayarak Meclis'e gönderdi. Özdağ, MİT şehidinin kimliğini deşifre etmekle suçlanıyor...

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında Libya’da şehit olan MİT görevlilerinin isim ve rütbelerini deşifre ettiği iddiasıyla fezleke hazırlayarak Meclis Başkanlığı'na gönderdiği belirtiliyor.

İYİ Partili Özdağ, 25 Şubat’ta TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Libya’da şehit olan 2 Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisinin isim ve rütbelerini kamuoyuyla paylaşmış, bu açıklama ertesi gün bazı gazetelerde yayımlanmıştı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında, 'MİT Kanunu'na muhalefet ettiği' gerekçesiyle hazırlanan fezlekenin TBMM'de Meclis'te Adalet-Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildiği öğrenildi.

4 gazeteci tutuklanmıştı...

MİT şehidinin ifşa edilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, muhabir Hülya Kılınç ve Yeniçağ yazarı Murat Ağırel tutuklanmıştı.

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