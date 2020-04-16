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MSB Hakkari'deki kar içindeki askeri paylaştı 'Sevdamız milletimize' notu düştü

Milli Savunma Bakanlığı twitter hesabından eksi 10 derecede görev yapan askerin görüntülerini, "Sevdamız milletimize" notuyla paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı'nca Hakkari'de eksi 10 derecede görev yapan askerin görüntüleri paylaşıldı.

"Sevdamız milletimize, aşkımız vatanımıza'' 

Bakanlığın Twitter hesabından, 3 bin 170 rakımlı İkiyakalar Dağı'nda görev yapan askerin görüntüleri, "Sevdamız milletimize, aşkımız vatanımıza, en zor şartlarda bile, bin canımız olsa, bin kez veririz uğruna' notu ile paylaşılan görüntüde, görev yapan asker, "Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, sorumluluk bölgemde korumakla görevli gözetleyiciyim. Gözüm sorumluluk bölgemde, kulağım komutanda. Vatan ve millet uğruna, seve seve can vermeye hazırım komutanım" notuyla paylaşıldı.

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