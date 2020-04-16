HABER /  SAĞLIK

Virüsün laboratuarda üretildiği iddiası konuşuluyor! Çin'den açıklama

Ölümcül koronavirüsün 'Çin'de laboratuarda üretildi' iddialarıyla ilgili açıklama yapan Çin Dışişleri Sözcüsü Zhao Lijian, "Virüsün laburatuvarda üretildiğine ilişkin bir kanıt yok" deyip iddiaları reddetti.

Abone ol

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian, günlük basın toplantısında koronavirüs salgınının kaynağı konusunda devam eden tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bilimsel bir zemine sahip değil"

Söz konusu iddiaların 'bilimsel bir zemine sahip olmadığını' belirten Lijian "Bunun bilimsel bir sorun olduğuna ve bilim insanları ile tıp uzmanlarının profesyonel değerlendirmelerine ihtiyaç olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

"Mantıklı tepkiyle kazanabiliriz"

Çin'in diğer ülkelere yardım yapmaya devam edeceğini söylen Zhao Lijian, "Uluslararası toplum bu savaşı ancak mantıklı tepkiyle kazanabilir" ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Metropoll anketinde bomba sonuçlar! CHP MHP ve İYİ Parti'den Erdoğan'a destek arttı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da ramazan pidesi satışı nasıl olacak? Fiyatı belli oldu mu
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yamanel: 25-45 yaş arası çok hasta var
23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı 4 gün olacak iddiası! Emniyet açıkladı
Saplantılı aşıktan akılalmaz cinayet! Önce kurşunladı sonra boğazını kesti
İBB önünde eylem! Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttular
Veyis Ateş Habertürk'te 'osuruk' olayının olduğu geceyi anlattı
ÖNCEKİ HABERLER
Çukurova Üniversitesi'nden korona tedavisinde alternatif olabilecek yeni bir etken madde keşfi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 'Cumhuriyet gazetesine soruşturma' açıklaması
23 Nisan şarkıları eğlenceli 2 kıtalık çocuk şarkıları
Koronavirüsü 7 günde yenen terör gazisi polis yaşadıklarını anlattı
Cumhuriyet gazetesi için soruşturma! Altun'un adresini göstermişlerdi
Avukat Zeynep Çiftçi kimdir benzerliği TT oldu
Yorumlar