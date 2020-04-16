Virüsün laboratuarda üretildiği iddiası konuşuluyor! Çin'den açıklama

Ölümcül koronavirüsün 'Çin'de laboratuarda üretildi' iddialarıyla ilgili açıklama yapan Çin Dışişleri Sözcüsü Zhao Lijian, "Virüsün laburatuvarda üretildiğine ilişkin bir kanıt yok" deyip iddiaları reddetti.

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian, günlük basın toplantısında koronavirüs salgınının kaynağı konusunda devam eden tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bilimsel bir zemine sahip değil"

Söz konusu iddiaların 'bilimsel bir zemine sahip olmadığını' belirten Lijian "Bunun bilimsel bir sorun olduğuna ve bilim insanları ile tıp uzmanlarının profesyonel değerlendirmelerine ihtiyaç olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

"Mantıklı tepkiyle kazanabiliriz"

Çin'in diğer ülkelere yardım yapmaya devam edeceğini söylen Zhao Lijian, "Uluslararası toplum bu savaşı ancak mantıklı tepkiyle kazanabilir" ifadelerini kullandı.