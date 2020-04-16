G7'ye koronavirüs salgınında öncü rol oynama çağrısı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında G7 ülkelerinin öncü rol oynaması gerektiğini bildirdi.

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle gerçekleştirilen G7 Liderleri video konferansı bitiminde ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada;mevcut krizin aşılması ve ardından güçlü ekonomik toparlanma sağlamak için ticaretin önemine vurgu yapıldı.

AB'nin özellikle Afrika'da olmak üzere en savunmasız ülkelerle dayanışma içinde olacağı ifade edilen açıklamada, Kovid-19'a karşı aşı geliştirilmesine katkı sağlamak için 4 Mayıs'ta bir bağış etkinliği düzenleneceği kaydedildi.

Açıklamada; G7 ülkelerinin mevcut uluslararası kurumlarla ve çok taraflı biçimde küresel çabalarda 'öncü' rol oynaması gerektiği belirtildi.