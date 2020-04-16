HABER /  DÜNYA

G7'ye koronavirüs salgınında öncü rol oynama çağrısı

Anadolu Ajansı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında G7 ülkelerinin öncü rol oynaması gerektiğini bildirdi.

Abone ol

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle gerçekleştirilen G7 Liderleri video konferansı bitiminde ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada;mevcut krizin aşılması ve ardından güçlü ekonomik toparlanma sağlamak için ticaretin önemine vurgu yapıldı.

AB'nin özellikle Afrika'da olmak üzere en savunmasız ülkelerle dayanışma içinde olacağı ifade edilen açıklamada, Kovid-19'a karşı aşı geliştirilmesine katkı sağlamak için 4 Mayıs'ta bir bağış etkinliği düzenleneceği kaydedildi.

Açıklamada; G7 ülkelerinin mevcut uluslararası kurumlarla ve çok taraflı biçimde küresel çabalarda 'öncü' rol oynaması gerektiği belirtildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı!
Erdoğan'ın koronavirüs önlemi! İbrahim Kalın anlattı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı! 1000 TL ödenecek
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı açıklandı! Ölü sayısı çok arttı
Yurt dışında koronadan ölen Türklerin sayısı 320 oldu
ABD'de bir günde 4 bin 931 kişi koronadan öldü! İngiltere ve İspanya'da arttı
ÖNCEKİ HABERLER
Fransa'da corona virüsten bir günde 753 kişi öldü
Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor
Mescid-i Aksa ramazan ayında da ibadete açılmayacak
İngiltere'de kısmi karantina süresi uzatıldı
Afyonkarahisar Emniyeti'nden 125 bin TL bağış
Cem Özer'in eşi Pınar Dura kaç yaşında ne iş yapıyor?
Yorumlar