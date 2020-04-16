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Afyonkarahisar Emniyeti'nden 125 bin TL bağış

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 125 bin TL bağışta bulundu.

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Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü personeli Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na müdürlük personelinin 125 bin lira bağışta bulunduğu belirtildi. 

Açıklamada, "Bu sıkıntılı günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içinde daha kolay atlatacağımıza inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

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