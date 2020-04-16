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İngiltere'de kısmi karantina süresi uzatıldı

İngiltere, koronavirüs vakalarındaki artış hızına dikkate alarak kısmi karantina süresini uzatma kararı aldı. Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi.

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İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kısmi karantina uygulamasının 3 hafta uzatılmasına karar verildi.

Dışişleri Bakanı Dominic Raab, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, alınan önlemlerin virüsün yayılmasını yavaşlatmakta başarılı olduğunu ancak genel tablonun karışık bir resim sunduğunu söyledi. 

Virüsün bulaşma hızının yavaşlatılmasında hala hedeflenen orana ulaşılmadığını belirten Raab, "Sosyal mesafe önlemlerinde yapılacak herhangi bir değişiklik, virüsün yayılmasında ikinci bir zirve tehlikesine yol açabilir. Bu nedenle mevcut tedbirler önümüzdeki 3 hafta daha yürürlükte kalmalı." dedi. 

"Koronavirüse ikinci bir şans verilmemeli"

Hükümete verilen tavsiyenin, yürürlükteki önlemlerden herhangi birinin gevşetilmesinin halk sağlığını riske atacağı ve ekonomiye zarar vereceği yönünde olduğunu kaydeden Raab, "Şu anda yapabileceğimiz en kötü şey önlemleri çok erken gevşetmek olurdu." diye konuştu.

İngiltere'nin salgınla mücadelesinde "hassas bir aşamada" olduğunu vurgulayan Raab, "koronavirüse ikinci bir şans verilmemesi" gerektiğini ifade etti.

Önlemler

İngiltere'de 23 Mart'ta 3 haftalığına alınan kararlara göre, vatandaşlar ancak temel ihtiyaçlar için alışverişe gitmek, tek başına veya hane halkıyla günde bir kez spor yapmak, ihtiyacı olanlara yardım etmek ve işe gitmek için sokağa çıkabiliyor.

Ayrıca eczaneler ve marketler harici tüm ticari işletmeler kapatılırken, cenaze törenleri hariç tüm sosyal etkinliklere de yasak getirilmiş durumda.

Geri adım atılmıştı

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atarak sert önlemleri hayata geçirmeye başlamıştı. 

Bu kapsamda 20 Mart'ta okullar tatil edilmiş, ardından da restoran, cafe, sinema gibi yerlerin kapatılmasına karar verilmişti. Ancak halkın sokağa çıkma uyarılarını dikkate almaması üzerine 23 Mart'ta evden çıkmaya da sınırlamalar getirilmişti. 

Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi.

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