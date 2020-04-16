Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya güven yüzde 75 çıktı! İşte Korona anketi sonuçları

Medya Ajansı Universal McCann (UM) Nisan ayının başında bin 223 denekle gerçekleştirdiği Türkiye'nin Korona Günleri Araştırması’ndan çarpıcı sonuçlar çıktı. Araştırmada, salgının resmi ağızlardan açıklandığı 11 Mart’tan bu yana içinde bulunulan duygu durumunu, tüketicinin ruh hali, davranış ve tercihlerindeki değişikliklerini, hayatlarında önem kazanan “an”ları ile yeni yaşamlarındaki medya ve alışveriş tercihlerini sorgulandı. NG şirketinin Türkiye genelinde 81 ilden, 18 yaş üzeri 2 bin 262 kişi ile yaptığı anketten de çarpıcı sonuçlar elde edildi. İşte o iki araştırmanın sonuçları...