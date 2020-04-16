Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya güven yüzde 75 çıktı! İşte Korona anketi sonuçları
Medya Ajansı Universal McCann (UM) Nisan ayında yaptığı "Türkiye'nin Korona Günleri Araştırması’ndan çarpıcı sonuçlar çıktı. Korona ile mücadelede en güvenilen isim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. NG şirketinin anketine göre ise el yıkamayı yavaş yavaş bırakıyoruz.
Medya Ajansı Universal McCann (UM) Nisan ayının başında bin 223 denekle gerçekleştirdiği Türkiye'nin Korona Günleri Araştırması’ndan çarpıcı sonuçlar çıktı. Araştırmada, salgının resmi ağızlardan açıklandığı 11 Mart’tan bu yana içinde bulunulan duygu durumunu, tüketicinin ruh hali, davranış ve tercihlerindeki değişikliklerini, hayatlarında önem kazanan “an”ları ile yeni yaşamlarındaki medya ve alışveriş tercihlerini sorgulandı. NG şirketinin Türkiye genelinde 81 ilden, 18 yaş üzeri 2 bin 262 kişi ile yaptığı anketten de çarpıcı sonuçlar elde edildi. İşte o iki araştırmanın sonuçları...
En fazla korku, kaygı ve tedirginlik hissetti
Universal McCann (UM) Nisan ayı anketine göre Türkiye toplumu Mart 11’de salgına ilişkin ilk resmi açıklamadan itibaren en fazla korku, kaygı, tedirginlik ve üzüntü hissetmiş.
En güvenilen isim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Araştırma sonuçlarına göre toplumun yüzde 75’i virüsle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen bilgilere güveniyor. Sağlık Bakanına güven konusunda gruplar arasında fark olmazken, hükümetten gelen bilgilere Dindar/Kadercilerin ortlamanın üstünde güvendiği gözlendi.
Sağlık Bakanını sağlık çalışanlarının bireysel açıklamaları ile hükümet açıklamaları takip ediyor. Bilgi kaynağı olarak televizyon haberlerine sosyal medyada yer alan haberlerden daha fazla güvenildiği anlaşıldı.