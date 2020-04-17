Dornaz alfa ilacı nedir? Koronavirüs tedavisinde ilaç

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüs tedavisinde dornaz alfa ilacının klinik testlere alınması gerektiğini söyledi. Peki Ercüment Ovalı'nın önerdiği Dornaz Alfa (Dornase Alfa) nedir, hangi etken maddeleri içerir;

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Prof. Dr. Ercüment Ovalı, yeni tip koronavirüs hastalarının tedavisinde Almanya menşeli Dornaz Alfa ilacının klinik testlere alınması gerektiğini söyledi.

Alman menşeli olan Dornase Alfa, Roche firması tarafından üretiliyor. İlaç endüstrisinin en köklü firmalarından olan Roche, Fritz Hoffman–La Roche tarafından kurulmuş.

Dornaz Alfa ilacı nedir?

Dornaz alfa (Rekombinan insan DNaz), human DNaz I enziminin rekombinan formudur. Bu nedenle “rekombinant human DNAz” (rhDNaz) olarak da adlandırılır. Bu ilaç, KF (Kistik Fibrozis) hastalarının mukusundaki nekroza uğramış nötro fillerden açığa çıkan çok miktardaki serbest DNA’yı yıkmak ve böylece solunum yolu sekresyonlarının viskoelastisitesini azaltmak, mukusun klirensini artırmak ve solunum yolu enfeksiyonlarının sık ve şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak ya da iyileştirmek amacıyla geliştirilmiştir.