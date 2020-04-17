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Koronavirüsün bulaşma süresi! Bilim adamları açıkladı

Koronavirüs vakalarının yüzde 40'ından fazlasının hastalığın ilk semptomlarını yaşamaya başlamadan önce ortaya çıktı belirtildi.

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Nature Medicine dergisinde yayınlanan, Guangzhou ve Hong Kong üniversitelerinden epidemiyologların araştırmasına göre, koronavirüs vakalarının yüzde 40'ından fazlası, taşıyıcılar hastalığın semptomlarını yaşamaya başlamadan önce ortaya çıkıyor.

Erken aşamada tespit edildi

Bilim insanlarının bulguları, Kovid-19'un erken bir aşamada tespit edildiği 94 hastanın analiz sonuçlarına dayanıyor.

Araştırmacılar, insan vücudundaki maksimum viral partikül sayısının enfeksiyonun ilk günlerinde oluştuğunu ve taşıyıcı olarak tehlikesinin, semptomların başlamasından 0.7 gün önce zirveye ulaştığını tespit etti.

Vakaların yüzde 44’ü

Epidemiyologlar, virüs bulaşma vakalarının yüzde 44’ünün taşıyıcıda ilk semptomların görülmesinden önce başladığını belirtti.

Bilim insanları, araştırma sonuçlarının Kovid-19'un yayılmasını önlemek için uygulanan tedbirlerde kullanılabileceğini kaydetti.

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