HABER /  POLİTİKA
ADV Sevdikleriniz ve ihtiyaç sahipleri için Şok kart alabilirsiniz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Büyük çaplı bir operasyon başlattık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dünyanın dört bir yanındaki 25 bin Türk vatandaşının Ramazan Bayramı'nda aileleriyle birlikte olabilmeleri için büyük çaplı bir operasyon başlattıklarını açıkladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fuat Oktay, şunları kaydetti: Türkiye olarak dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşımızın yanındayız. Salgına karşı yürüttüğümüz zorlu mücadele sürecinde dünyanın dört bir yanından 25 bin vatandaşımızı aileleriyle kavuşturduk.

"Büyük çaplı bir operasyon başlattık"

Şimdi de, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşımızın yaklaşan Ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmeleri için, yine Dışişleri, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Sağlık, Gençlik ve Spor Bakanlıklarımız ve ilgili Valiliklerimizle birlikte, büyük çaplı bir operasyon başlattık. Amacımız vatandaşlarımızın inşallah mübarek Ramazan Bayramında sevdikleriyle kucaklaşmalarını sağlayabilmek.

Milletimiz azimli, devletimiz güçlü ve kararlıdır. Bu millet bu zorlu mücadeleyi de, tarihte örneklerini defalarca sergilediği gibi, hep birlikte kardeşlik ve dayanışma içinde kazanacaktır.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Metropoll anketi ortaya koydu! CHP MHP ve İYİ Parti'den Erdoğan'a destek arttı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cübbeli Ahmet Hoca: Camiler bir cuma öncesinde kapatılmalıydı çünkü bütün umreciler camideydi
Ateş Kara koronavirüsün bitişiyle ilgili tarih verdi
Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama! Kendi el yazısıyla yayınladı
Erdoğan'ın koronavirüs önlemi! İbrahim Kalın anlattı
Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran ilaç açıklaması
Asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 303 kişi yakalandı
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüs otomotivi sert vurmuştu! İyi haberler geliyor
DSÖ koronavirüs önlemleri kaldırılmadan önce yerine getirilmesi gereken 6 şart sıraladı
Koronavirüsün bulaşma süresi! Bilim adamları açıkladı
Terhisler 1 ay ertelendi! Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de
Dornaz alfa ilacı nedir? Koronavirüs tedavisinde ilaç
Cem Özer'in eşi Pınar Dura kaç yaşında ne iş yapıyor?
Yorumlar