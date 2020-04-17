DSÖ koronavirüs önlemleri kaldırılmadan önce yerine getirilmesi gereken 6 şart sıraladı

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs tedbirlerine gereğinden daha hızlı son verilmesi halinde salgının yeniden tırmanışa geçme riski bulunduğunu açıklayıp 6 şart sıraladı.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal ve ekonomik alanlarda alınan tedbirlere gereğinden daha hızlı son verilmesiyle durumun mevcut halinden daha da kötüye gidebileceğine işaret ederek dikkatli olma çağrısında bulundu.

"Salgının yayılmasının kontrol altına alındığından emin olunmalı"

DSÖ Başkanı, Cenevre'de Birleşmiş Milletler'de görevli diplomatlara hitaben yaptığı haftalık konuşmasında, koronavirüs tedbirlerinin yumuşatılması öncesinde ulusal hükümetlerin ilk olarak salgının yayılmasının kontrol altına alındığından emin olması gerektiğine vurgu yaptı. Salgının kontrol altına alınmış olması ile kastedilenin de sorumlu sağlık dairelerinin yayılma zincirinin halkalarını ve çıkış noktasını tespit edebilmesi olduğunu belirtti.

"İkinci koşul yeni vakaların hızlı tespiti"

DSÖ Başkanı, ikinci koşulunsa yeni vakaların hızla tespit edilmesi, söz konusu kişilere test uygulanması, gerekliyse izolasyona gidilmesi ve tedavi görmesi olduğunu kaydetti. Virüsün bulaştığı kişilerin geriye dönük takibinin mümkün olması şartını da sözlerine ekledi.

"Enfeksiyon riski asgariye indirilmeli"

Tedros Adhanom Ghebreyesus, alınan tedbirleri azaltmaya girişmeden önce ulusal hükümetlerin özellikle hastaneler, klinikler ve muayenehaneler ile çevresindeki enfeksiyon riskini asgariye indirmiş olması gerektiğini de vurguladı.

"Hükümetler koruma önlemlerini almış olmalı"

Hükümetlerin iş yerlerinde, okullarda ve önemli kamusal alanlarda koronavirüse karşı gerekli korunma önlemlerini almış olması gerektiğini de belirten DSÖ Başkanı, sosyal mesafe, hijyen tedbirleri veya ateş ölçümleri gibi DSÖ'nün öngördüğü katalogda yer alan önlemleri kastettiklerini söyledi.

"Seyahatler salgını yeniden başlatabilir"

Bunlar dışında seyahatler yoluyla salgının ülkelere yeniden girmesi ve yayılmasının söz konusu olduğunu belirten DSÖ Başkanı, bu riski göz önünde bulundurarak hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

"Toplumlar virüse karşı yeterince aydınlatılmış olmalı"

Son olarak da toplumların virüs hakkında yeterince aydınlatılmış olması gerektiğini vurgulayan Tedros Adhanom Ghebreyesus, ancak o şekilde yurttaşların azaltılacak tedbirlere uygun şekilde davranıp, hastalığın yayılmasını önlemesinin mümkün olabileceğini söyledi.