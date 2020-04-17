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Korona sonrası Çin ekonomisinden tarihi küçülme 28 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

Koronavirüs salgını, Çin ekonomisini vurdu. Çin'de açıklanan yeni veriler, 28 yılın en kötü performansına işaret etti.

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Açıklanan verilere göre, ülkede gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ilk çeyrekte yıllık yüzde 6,8 geriledi.

Söz konusu oran, Çin hükümetinin 1992'den bu yana yayımladığı resmi büyüme rakamları arasında en kötü performansa işaret etti.

Çin ekonomisinden kötü performans 

Ülke ekonomisi ilk çeyrekte geçen yılın son çeyreğine kıyasla da yüzde 9,8 daraldı.

Çin'in büyüme verisine yönelik farklı kurumların gerçekleştirdiği piyasa beklentileri yüzde 6 ila 9 arasında değişse de bazı ekonomistler çift haneye varan daralmadan bahsediyordu.

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