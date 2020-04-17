Dolar kritik seviyeyi kırdı geçti! Son 18 ayın en yüksek seviyelerinde
Dolar/TL son 18 ayın en yüksek seviyelerinde. Koronavirüs salgınıyla birlikte yükselişe geçen dolar, güne 6,92 TL'den başladı.Abone ol
Hafta başından bu yana yukarı yönlü seyir izleyen dolar/TL haftanın son gününe 6.92'nin üzerinde başladı.
Önceki gün 6.90 sınırını aşan dolar bugün 6,92'den, Euro ise 7,52'den işlem görüyor.
Takip edilecek haber akışı
Covid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olması sürdürdüğünü belirten uzmanlar, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ABD'de perakende satışlar, New York Fed İmalat Endeksi, sanayi üretimi endeksi, kapasite kullanım oranı verileri ile Fed Bej kitap raporunun takip edileceğini belirtti.
Altında son durum
Öte yandan tarihinin en yüksek seviyelerinde işlem gören gram altın 379,7 lira, çeyrek altın 611,2 lira ve Cumhuriyet altını 2.437 liradan işlem görüyor.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Metropoll anketi ortaya koydu! CHP MHP ve İYİ Parti'den Erdoğan'a destek arttı