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Dolar kritik seviyeyi kırdı geçti! Son 18 ayın en yüksek seviyelerinde

Dolar/TL son 18 ayın en yüksek seviyelerinde. Koronavirüs salgınıyla birlikte yükselişe geçen dolar, güne 6,92 TL'den başladı.

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Hafta başından bu yana yukarı yönlü seyir izleyen dolar/TL haftanın son gününe 6.92'nin üzerinde başladı.

Önceki gün 6.90 sınırını aşan dolar bugün 6,92'den, Euro ise 7,52'den işlem görüyor. 

Takip edilecek haber akışı

Covid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olması sürdürdüğünü belirten uzmanlar, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ABD'de perakende satışlar, New York Fed İmalat Endeksi, sanayi üretimi endeksi, kapasite kullanım oranı verileri ile Fed Bej kitap raporunun takip edileceğini belirtti.

Altında son durum

Öte yandan tarihinin en yüksek seviyelerinde işlem gören gram altın 379,7 lira, çeyrek altın 611,2 lira ve Cumhuriyet altını 2.437 liradan işlem görüyor.

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