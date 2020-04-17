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PSG'den Merih Demiral operasyonu

İtalyan basını, Juventus'un kadrosunda tutmak istediği Merih Demiral için PSG'nin devreye girdiğini yazdı.

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İtalya'dan Avrupa transfer piyasasını sallayacak bir iddia geldi. Calciomercato'nun okuyucularına duyurduğu habere göre Fransız devi Paris Saint Germain, Merih Demiral için transfer planını belirledi bile.

Thiago Silva'nin yerine Merih Demiral
Paris kulübü, kaptan Thiago Silva'nin yerine Merih Demiral'ı geçirecek. Merih'in kaptan Thiago Silva'nın yerine düşünüldüğü ve bu transfer için ciddi bir bütçe ayırdığı belirtildi.

Milan 40 milyon Euro vermişti
Juventus daha önce Milan'ın yaptığı 40 milyon euroluk teklifi reddetmişti. PSG'nin ise Serie A ekibini ikna edebilmek için Leandro Paredes ve bir miktar para şeklinde teklif yapacağı kaydedildi.

18 milyon Euro'ya transfer edilmişti
Merih Demiral'ı savunmanın önemli bir parçası haline getirmeyi hedefleyen Juventus, 22 yaşındaki futbolcuyu 2019 yazında Sassuolo'dan 18 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

Ocak ayında sakatlanmıştı
Bu sezon Juventus formasını 7 maçta giyen Merih Demiral, Ocak ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir formasından uzak.

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