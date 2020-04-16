SAĞLIK

ABD'de sağlık çalışanları sevdiklerine İpad'den ağlayarak veda ettiler!

30 Mart'tan bu yana 10 bine yakın koronavirüs vakası tespit edilen ABD'nin Maryland eyaletinde sağlık çalışanları en zor anlarının sevdiklerini İpad'den ağlayarak veda etmelerinin olduğunu söyledi.

Reuters haber ajansı, bir hastanedeki hemşirelere koronavirüs tedavisinde yaşadıkları ve unutamadıkları en zor anları sordu.

Hemşireler, hastane ziyaretine izin verilmediği için ölen bazı hastaların görüntülü aramayla yakınlarına veda ettiğini anlattı.

Bazı sağlık çalışanları ise semptom göstermeden virüsü evdeki ailelerine taşımaktan kaygılandıklarını söylüyor.

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