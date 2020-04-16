ABD'de sağlık çalışanları sevdiklerine İpad'den ağlayarak veda ettiler!

Reuters haber ajansı, bir hastanedeki hemşirelere koronavirüs tedavisinde yaşadıkları ve unutamadıkları en zor anları sordu.

Hemşireler, hastane ziyaretine izin verilmediği için ölen bazı hastaların görüntülü aramayla yakınlarına veda ettiğini anlattı.

Bazı sağlık çalışanları ise semptom göstermeden virüsü evdeki ailelerine taşımaktan kaygılandıklarını söylüyor.