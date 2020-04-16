YEREL

Sağlık çalışanları günlerdir uzak kaldığı ailesine böyle seslendi

Koronavirüs nedeniyle ailelerinin sağlığını düşünerek onlardan uzak kalan sağlık çalışanları evlerine gitmek yerine otellerde kalıyor. Ailesine özlemini kaldığı otel odasından dile getiren sağlık çalışanı Şerif Uğur, “Yaklaşık 10 gündür görmediğim canım oğlum ve eşime sonsuz sevgilerimi yolluyorum, en kısa sürede görüşmek dileğiyle” dedi.

Dünyada ve Türkiye’de ölümlere neden olan koronavirüs nedeniyle sağlık çalışanları gece gündüz demeden mesai harcıyor. Hastanelerde tüm önlemleri almalarına rağmen birçok sağlık çalışanı sevdiklerini düşünerek evlerine gidemiyor. Bu kapsamda Beyoğlu’nda bir otelde kalan Eyüpsultan Devlet Hastanesi’nin özverili çalışanları mesai sonrası geldikleri otelde de hijyenlerine dikkat ediyor. Sevdikleri için onlardan uzak kalan sağlık çalışanları, tek kişi olarak kaldıkları otel odalarında kimi zaman televizyon izliyor kimi zaman da sosyal mesafeye uygun ve maske takarak birbirleriyle zaman geçiriyor. Ardından odalarında dinlenen çalışanlar, bir sonraki mesaileri için hazırlanıyor. Otelde kalan sağlık çalışanlarından Şerif Uğur ise ailesine olan özlemini dile getirdi. Ailesinin sağlığı düşünerek mesai sonrası evine gitmek yerine otelde kalan Uğur, korona virüs nedeniyle 10 gündür oğlunu ve eşini göremediğini ifade ederek kaldığı otel odasından onlara seslendi.

'En kısa sürede görüşmek dileğiyle'

Koronavirüs salgını nedeniyle 10 gündür ailesinden uzak kalan Anestezi Teknisyeni Şerif Uğur, “Yoğun ve yorucu bir nöbetten daha çıktım, otele giriş yaptım, bir duş alacağım bir şeyler atıştıracağım bol bol uyumak istiyorum. Yaklaşık 10 gündür görmediğim canım oğlum ve eşime sonsuz sevgilerimi yolluyorum, en kısa sürede görüşmek dileğiyle” dedi.

“Biz sizin için burada kalıyorsak sende bizim için Evde Kal Türkiye” koronavirüs nedeniyle yoğun mesai harcayan bir başka sağlık çalışanı ise, “Yoğun ve yorucu geçen bir nöbeti geride bıraktım birazdan arkadaşım gelecek onlara devredeceğim, daha sonra otele geçeğim. Uyuyacağım biz sizin için burada kalıyorsak sende bizim için “Evde kal Türkiye” “diye konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Uyarıyı dinlemedi: Virüsten ölmeyi bekliyorum' dedi
Sokağa çıkma yasağı 4 gün olacak iddiası doğru mu? Yasaktan muaf olacaklar
CHP’li 11 belediye başkanından ortak çağrı! Sokağa çıkma yasağı uygulansın
İtalya'dan dönen öğrenciler konuştu: Önlem yoktu
İçişleri Bakanlığından 81 ilde semt ve mahalle pazarlarına sıkı denetim
Halk TV'de bomba patladı! Yayın Yönetmeni Sedat Bozkurt istifa etti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mavi yumurtlayan tavuk görenleri şaşırtıyor
Koronavirüs hapşırma yoluyla kaç metreye kadar ulaşabiliyor? Yeni araştırma korkuttu
Yumurtalı simit tost nasıl yapılır?
CNN Türk Ahmet Hakan canlı yayında korkutan koronavirüs tahmini!
Cüneyt Özdemir Türkiye'deki sağlık sistemini övdü linç yedi
Avukat Zeynep Çiftçi kimdir benzerliği TT oldu
Koronavirüsü yenen Burak Akkul merak edilen her şeyi tek tek anlattı
Alaattin Çakıcı'nın avukatı Zeynep Çiftçi kimdir kaç yaşında?