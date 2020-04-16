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Rize'de saplantılı aşıktan akıl almaz cinayet

Rize’nin Fındıklı ilçesinde bir kişi saplantı derecesinde karşılıksız sevdiği kadını kendisi ile görüşmek istemeyince önce kurşunladı, sonra boğazını keserek öldürdü.

Olay Fındıklı Öğretmenevi'nde bu akşam saat 22.00 sıralarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, Fındıklı Öğretmenevi'nde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Gamze Pala (44) isimli kadın, kendisine saplantı derecesinde aşık olan Savaş Dalançıkar (36) ile görüşmeyi kabul etmedi. Uzun süre peşinde koştuğu kadını saplantı haline getiren Savaş Dalançıkar, öğretmenevine bu akşam saat 22.00 sularında gelerek Pala’ya silahlı saldırıda bulundu. Dalançıkar, kurşunların genç kadına isabet etmediğini görünce bu kez cebinden çıkardığı bıçak ile boğazını keserek öldürdü. Saldırgan Savaş Dalançıkar olay yerinden kaçamadan emniyet güçleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan öldürülen Gamze Pala'nın AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.

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