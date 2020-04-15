DÜNYA

Dolandırıcı ile polis arasındaki kovalamaca kamerada

Ukrayna'nın başkenti Kiev sokaklarında hareketli dakikalar yaşandı. Kendinisini üst düzey bürokrat olarak tanıtarak bir kişiyi dolandırmaya çalışan şüpheli ile polis arasında kovalamaca yaşadı. Polisten kaçmaya çalışan dolandırıcı yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak kaza yaptı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir çok ülke gibi sokağa çıkma yasağının ygulanandığı Ukrayna'nın başkenti Kiev sokaklarında hareketli dakikalar yaşandı. Kendinisini üst düzey bürokrat olarak tanıtarak bir kişiyi dolandırmaya çalışan şüpheli ile polis arasında kovalamaca yaşadı.

Polisten kaçtı kaza yaptı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Kiev'de kendisini üst düzey bürokrat olarak olarak tanıtan bir kişi kamuda iş vaad eden kişilerden 10 ila 30 bin dolar rüşvet aldı. İhbarı değerlendiren güvenlik güçleri olay yerine hareket etti. Polisleri farkeden dolandırıcı yakalanmamak için aracına binerek hızla hareket etti. Polis ile dolandırıcı arasında yaşanan kovalamaca dolandırıcının yo kenarındaki demir bariyerlere hızla çarpmasıyla son buldu.O anlar güvenlik kamerasına an be an yasıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Haftasonu sokağa çıkma yasağı için nöbetçi eczane düzenlemesi!
Juventus Merih Demiral için kararını verdi
Ergenekon savcısı Murat Dalkuş için yeniden tutuklama kararı
Adıyaman'da Karaman Mahallesi karantina altına alındı 4 vaka var
Fiyatı 115 lira olan somon balığı kampanyası! 39 liraya satılıyor 3 gün sürecek
Manisa'da 2 ilçede karantina kararı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Demet Özdemir dans etti sosyal medyayı salladı!
Çekirgelerinin Afrika’yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor
Sebzeli bahar tavuğu tarifi baharı sofranıza getirin!
Eski eşinin kaçırıp dövdüğü kadının çığlığı! Beni kurtarın artık dayanamıyorum
Bengü canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
23 Nisan şarkıları 2020 notaları ve 23 Nisan şarkı sözleri
Manyağa bak! Bende koronavirüs varsa herkese bulaşsın
Okullar ne zaman açılacak MEB son haber tarih ertelendi mi?