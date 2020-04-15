DÜNYA

Trump'ın eski danışmanı Roger Stone'ndan şaşırtan iddia: Salgını Bill Gates başlattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanlarından Roger Stone, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in insanlara mikroçip takabilmek için koronavirüs salgınını yaratmış olabileceğini iddia etti.

Dünya koronavirüsle mücadele ederken ABD Başkanı Trump'ın eski danışmanı Roger Stone, ilginç bir iddia gündeme getirdi. Vürüsü, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in geliştirmiş olabileceğini öne sürdü.

Microsoft'un kurucusu Gates, 2015 yılında yaptığı çarpıcı öngörüleriyle gündeme gelmişti. "Önümüzdeki 10 yıl herhangi bir şey 10 milyondan fazla kişiyi öldürecekse bu savaştan çok yüksek bulaşıcılı bir virüs olacak" açıklamasını yapmıştı.

Gates, virüse karşı aşı geliştirmeyle ilgili çalışmalara destek verdiğini açıklarken Trump'ın eski danışmanı Stone, katıldığı bir radyo programında Microsoft'un kurucusunu hedef aldı. "Bill Gates'in bu salgının yaratım ve yayılım sürecinde rol oynayıp oynamadığı tartışmaya açık. O ve diğer küreselciler, bunu aşıları zorunlu hale getirmek ve insanlara mikroçip takmak için kullanıyor" dedi.

Stone, Trump'un azil soruşturmasında kongreye yalan söylemek suçlamasıyla 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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