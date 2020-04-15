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Güldür Güldür'den hayranlarına sürpriz! Güldür Güldür Show evde yayınlandı!

Show TV'de ekrana gelen BKM Film imzalı sevilen program Güldür Güldür Show'un evlerden çekilen özel bölümü YouTube üzerinden yayınlandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle yeni bölüm çekimleri iptal edilen Güldür Güldür Show'un yıldızları, hayranlarıyla evlerinde çektikleri bölümle buluştu.

Yapımcılığını BKM Film'in, sunuculuğunu Ali Sunal'ın üstlendiği, kadrosunda Açelya Topaloğlu, Emre Altuğ, Evrim Akın, Aylin Kontante, Çağlar Çorumlu ve Sinan Çalışkanoğlu gibi ünlü isimleri buluşturan program artık evlerden çekilen görüntülerin birleştirilmesi ile yayınlanacak. Evde Güldür Güldür Show'un ilk bölümü YouTube üzerinden yayınlandı.


Çekilen bölümlerin televizyonda yayınlanıp yayınlanmayacağı ise henüz belirsiz.

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