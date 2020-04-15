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Tartışma yaratan 0.021 oranına Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıklık getirdi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, özellikle sosyal medyada tartışma yaratan, günlerdir toplam koronavirüs vaka artış sayısı ile ölü sayısı arasındaki yüzdenin 0.021 oranına denk gelmesi ile ilgili açıklama yaptı

Halk Tv canlı yayınına katılan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili güncel gelişmeleri değerlendirdi.  Kara, 5 Nisan 2020 tarihinden 13 Nisan 2020 tarihine kadar "Toplam vak'a rakamının toplam ölüm rakamına yüzdesi" kısmının sabit bir orana denk düşerek sürekli 0,021 olarak gerçekleştiği tartışmalarına yanıt verdi.

Kara’ya göre vaka sayısı arttıkça, büyük dalgalanmalar yaşanmadığı sürece, ölüm oranı vaka sayısının büyüklüğü ve ölüm artış hızının sabit kaldığı sürece 0.021 oranının da sabit kalacağını açıkladı.

Türkiye’de koronavirüsten can veren insan sayısının toplam vaka sayısına oranına ilişkin tablo da hazırlayan Kara, esas önemli olanın “mortalite” (Ölüm) oranı olduğunu vurguladı.

Bakan Koca'ya da soruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölüm oranlarının 0.021 çıkması üzerine ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Koca, "Sosyal medyada çok yayılan 0.021 oranından bahsediliyor. Türkiye'de vaka artış ve ölüm artış hızının bir duraklamaya girmesinden dolayı oran ikili rakam olunca birbirine çok yakın çıkıyor" dedi.

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