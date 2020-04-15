İnfaz yasasının kabul edilmesiyle cezaevlerinde tahliyeler başladı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından İstanbul'da ve Ankara'da cezaevlerinden tahliyeler başladı.

Polis eskortluğunda çıktılar

Polisin cezaevi çevresinde aldığı yoğun güvenlik tedbirleri altında tahliye edilenler otobüslerle polis ekiplerinin eskortluğunda cezaevinden ayrıldı. Tahliye edilenlerin bindikleri otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve tahliye edilenlerin maske taktıkları görüldü.

90 bin kişi tahliye olacak

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından cezaevindeki yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.

Tahliyelerde korona önlemi

Adalet Bakanlığı, kanunun yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinden tahliye edilecek ve açık cezaevlerinden eve izinli gönderilecek yaklaşık 90 bin hükümlü için tahliye planı hazırladı. Buna göre, tahliyelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine önem ve öncelik verilecek. Tahliyeler sırasında, sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek, cezaevi çıkışlarında Sağlık Bakanlığının broşürleri ile eldiven ve maske dağıtılacak.

Çıkmadan seyahat belgeleri verilecek

İller arası seyahat kısıtlaması nedeniyle tahliye olanlara sorun yaşamamaları için cezaevinden çıkmadan seyahat izin belgeleri verilecek. Hükümlüler cezaevlerinden, otobüslerle koronavirüs tedbirlerine uygun olarak ayrılacak.