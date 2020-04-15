YEREL

İnfaz yasasının kabul edilmesiyle cezaevlerinde tahliyeler başladı

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra yasalaşan infaz düzenlemesiyle birlikte İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çok sayıdaki cezaevlerinde tahliyeler de başladı. Düzenleme kapsamında 90 bin mahkumun tahliye etmesi bekleniyor.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından İstanbul'da ve Ankara'da cezaevlerinden tahliyeler başladı.

Polis eskortluğunda çıktılar

Polisin cezaevi çevresinde aldığı yoğun güvenlik tedbirleri altında tahliye edilenler otobüslerle polis ekiplerinin eskortluğunda cezaevinden ayrıldı. Tahliye edilenlerin bindikleri otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve tahliye edilenlerin maske taktıkları görüldü.

90 bin kişi tahliye olacak

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından cezaevindeki yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.

Tahliyelerde korona önlemi 

Adalet Bakanlığı, kanunun yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinden tahliye edilecek ve açık cezaevlerinden eve izinli gönderilecek yaklaşık 90 bin hükümlü için tahliye planı hazırladı. Buna göre, tahliyelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine önem ve öncelik verilecek. Tahliyeler sırasında, sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek, cezaevi çıkışlarında Sağlık Bakanlığının broşürleri ile eldiven ve maske dağıtılacak.

Çıkmadan seyahat belgeleri verilecek

İller arası seyahat kısıtlaması nedeniyle tahliye olanlara sorun yaşamamaları için cezaevinden çıkmadan seyahat izin belgeleri verilecek. Hükümlüler cezaevlerinden, otobüslerle koronavirüs tedbirlerine uygun olarak ayrılacak.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Vergi ertelemesine faiz alınmayacak Gelir İdaresi Başkanı'ndan önemli açıklamalar
Erol Bulut'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık
Acun Ilıcalı: Fenerbahçe için elimden ne gelirse yaparım
Eski gazeteci Ersin Kalkan cinayet gözaltısı
İngiltere’de her üç sağlıkçıdan biri korona! Korkunç gerçek
Türkiye ile ilgili tüyler ürperten Covid-19 raporu! 1 yıl sürerse yüzde 38 küçüleceğiz
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 164. bölüm fragmanı
Kalk Gidelim 105. bölüm 2. fragmanı
Alaattin Çakıcı tahliye mi edildi Çakıcı'ya af çıktı mı son haberler
Prof. Dr. Dökmetaş koronavirüsün bitişiyle ilgili tarih verdi
Polonya'da refüje çarpan araç metrelerce uçtu
Kahvaltılık pratik pizza 10 dakikada hazır!
New York'ta koronavirüs salgınında kullanılacak mobil morglar hazır
15 Nisan evde bakım maaşı 27 ilde yatta TC ile maaş sorgulama