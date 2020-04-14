POLİTİKA

Fahrettin Koca'ya Süleyman Soylu ile tartıştığı iddiası soruldu

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile hiçbir probleminin olmadığını tek gündemlerinin koronavirüsle mücadele olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'ya 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile tartışıp istifa kararı almasına neden olduğu' yönündeki iddialar soruldu.

Bakan Koca, bu soruya, "Bu iddiaların doğru olmadığının altını özellikle çizmek istiyorum. Biz şu dönemde, bütün kabine arkadaşlarımızla birlikte bu salgınla mücadeleye kendimizi adamış durumdayız. Başka bir gündemimizin olmadığını olmayacağını söylemek istiyorum" şeklinde yanıt verdi.

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