Fahrettin Koca'ya Süleyman Soylu ile tartıştığı iddiası soruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'ya 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile tartışıp istifa kararı almasına neden olduğu' yönündeki iddialar soruldu.

Bakan Koca, bu soruya, "Bu iddiaların doğru olmadığının altını özellikle çizmek istiyorum. Biz şu dönemde, bütün kabine arkadaşlarımızla birlikte bu salgınla mücadeleye kendimizi adamış durumdayız. Başka bir gündemimizin olmadığını olmayacağını söylemek istiyorum" şeklinde yanıt verdi.