İstanbul’da deprem sırasındaki uğultu! Esrarengiz sesin kaynağı ortaya çıktı

İstanbul'da dün gece saatlerinde Kandilli verilerine göre 4.1 şiddetinde deprem meydan geldi. Depremde bir sosyal medya kullanıcısı tarafından kayıt altına alınan ses ise merak konusu oldu. Peki İstanbul'dan ve çevre illerde oturan birçok kişinin duyduğunu iddia ettiği uğultunun sebebi ne?

Deprem dalgalarının sesiydi

Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış ise sesin deprem dalgası olduğunu söyledi. Barış şunları anlattı:

- ‘Bu depremin İstanbul’u veya Marmara’yı etkileyecek bir niteliği yok. Endişe etmesin kimse. Deprem dalgaları yayılırken ses yapar. Dalgalar yer kabuğunu oynatırken ses yapar. ‘Uğultu’ olarak duyulan ses budur. Büyük depremlerde daha şiddetli duyulur. Bu sesi hiç unutamayanlar da vardır. Her depremde olur bu. Özel bir durum değil. Gece her yer daha sessiz olduğu için daha kolay duyulur’.

Deprem dalgası dışında esrarengiz uğultuyla ilgili bir tez daha ortaya atıldı. İddiaya göre depremin olduğu saatlerde Sovyet yapımı Antonov An-12 adlı kargo uçağı İstanbul üzerinden 22 bin feetten geçti. Normalde uçaklar 30 bin feet üstünden geçiyor. Sesin kaynağı bu da olabilir.