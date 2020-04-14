MEDYA

İstanbul’da deprem sırasındaki uğultu! Esrarengiz sesin kaynağı ortaya çıktı

İSTANBUL'da dün gece meydana gelen deprem sırasında şehrin çeşitli bölgelerinde duyulan uğultu sesi endişe yarattı. Peki bu uğultu neyin nesiydi? Profesör Şerif Barış uğultunun faylardan geldiğini açıkladı.

İstanbul'da dün gece saatlerinde Kandilli verilerine göre 4.1 şiddetinde deprem meydan geldi. Depremde bir sosyal medya kullanıcısı tarafından kayıt altına alınan ses ise merak konusu oldu. Peki İstanbul'dan ve çevre illerde oturan birçok kişinin duyduğunu iddia ettiği uğultunun sebebi ne?

Deprem dalgalarının sesiydi

Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış ise sesin deprem dalgası olduğunu söyledi. Barış şunları anlattı:
- ‘Bu depremin İstanbul’u veya Marmara’yı etkileyecek bir niteliği yok. Endişe etmesin kimse. Deprem dalgaları yayılırken ses yapar. Dalgalar yer kabuğunu oynatırken ses yapar. ‘Uğultu’ olarak duyulan ses budur. Büyük depremlerde daha şiddetli duyulur. Bu sesi hiç unutamayanlar da vardır. Her depremde olur bu. Özel bir durum değil. Gece her yer daha sessiz olduğu için daha kolay duyulur’.

Deprem dalgası dışında esrarengiz uğultuyla ilgili bir tez daha ortaya atıldı. İddiaya göre depremin olduğu saatlerde Sovyet yapımı Antonov An-12 adlı kargo uçağı İstanbul üzerinden 22 bin feetten geçti. Normalde uçaklar 30 bin feet üstünden geçiyor. Sesin kaynağı bu da olabilir. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Yüz binlerce Zoom kullanıcısının bilgileri 'dark web'de satışa çıkarıldı
Coronavirüs kısır mı bırakıyor? ABD'de herkes sperm dondurmaya başladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'iyi haberim var' dedi ayrıntıları açıkladı
Korkunç! Polisi görünce arkadaşını öldürdüğü bıçakla intihar etti
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin İngiltere'ye yardımında bir ilk yaşandı
Ahmed Kutucu'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Virüsü işte böyle yeneceğiz
Neymar ağlatan Türk filmi '7. Koğuştaki Mucize fragman
İstanbul depremindeki korkutan sesle ilgili açıklama
Çernobil’deki yangın söndürülemiyor
Seda Bakan’dan bornozlu dans performansı
ABD'de erkekleri koronavirüs kısır yapıyor endişesi sardı sperm merkezlerine akın ediyorlar
ABD'deyi hortum vurdu ölü sayısı 30'a yükseldi
İstanbul Atatürk havalimanı hastanesi yapılıyor! 45 güne bitecek