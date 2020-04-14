Neymar ağlatan Türk filmi '7. Koğuştaki Mucize fragman

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar, karantina günlerinde kendini film izlemeye verdi. İzlediği son film de Türk yapımı "7. Koğuştaki Mucize" filmi oldu. Filmden çok etkilenen Neymar, instagram hesabından filmin fotoğrafını paylaştı ve şunları yazdı:

-"Çocuğu olanlar şu an ne düşündüğümü anlayabilir. Nasıl bir filmdi öyle. Çocuklar gibi ağladım."