Neymar ağlatan Türk filmi '7. Koğuştaki Mucize fragman
PSG'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Neymar, "7. Koğuştaki Mucize" filmini izlediğini ve çocuk gibi ağladığını belirtti.
Dünyaca ünlü futbolcu Neymar, karantina günlerinde kendini film izlemeye verdi. İzlediği son film de Türk yapımı "7. Koğuştaki Mucize" filmi oldu. Filmden çok etkilenen Neymar, instagram hesabından filmin fotoğrafını paylaştı ve şunları yazdı:
-"Çocuğu olanlar şu an ne düşündüğümü anlayabilir. Nasıl bir filmdi öyle. Çocuklar gibi ağladım."