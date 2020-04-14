DÜNYA

Çernobil’deki yangın söndürülemiyor

Ukrayna'da 1986 yılında tarihin en büyük çevre felaketinin yaşanmasına neden olan patlamanın yaşandığı Çernobil Nükleer Santrali'nin bulunduğu Çernobil bölgesindeki orman yangını söndürülemiyor. Yangının nükleer atıkların depolandığı bölgeye yaklaştığı ifade edildi.

Dünya koronavirüs salgını nedeniyle büyük bir kritizn içindeyken Ukrayna yeni bir ciddi durumla karşı karşıya. Ukrayna’daki Çernobil yakınlarındaki kontrol altına alınamayan yangın endişe yaratıyor. Ukrayna'nın Çernobil bölgesindeki orman yangını, 4 Nisan tarihinde başlamasına ve yürütülen yoğun çalışmalara rağmen, henüz söndürülemedi. Yangında, büyük kısmı nükleer felaketin ardından tahliye edilmiş olan 12 köyün, mezarlıkların ve geniş ağaçlık alanların yandığı bildirildi.

YANGIN NÜKLEER ATIKLARIN DEPOLANDIĞI YERE YAKLAŞTI

Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, çevreye yayılan dumanlar nedeniyle, yangının kapladığı alanın tam olarak tespit edilemediği, fakat 8 Nisan tarihi itibariyle, 3 bin 500 hektarlık alanın yangının etkisi altında kaldığı belirtildi. Tur operatörü Yaroslav Yemelianenko, yangının terk edilmiş Pripyat şehrine ulaştığını ve nükleer santrale yaklaştığını belirtti.Yangının nükleer atıkların depolandığı bölgeye yaklaştığı ifade edildi.

“DURUM KRİTİK. BÖLGE YANIYOR ”

Sosyal medya hesabına “Durum ktritik. Bölge yanıyor” yazan Çernobil Tur Operatörü Yaroslav Yemelianenko yangının videosunu paylaştı. 

ÇERNOBİL NÜKLEER KAZASI

Çernobil Faciası, 26 Nisan 1986 tarihinde Sovyetler Birliği’ne bağlı Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali’nin 4 numaralı reaktöründe gerçekleşen nükleer kazadır.

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