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Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü hastaları gözleri dolarak anlattı

A Haber canlı yayında konuşan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, gözleri dolarak anlattı: "Her gün hastaneden alkışlarla taburcu edilen hastalarımı görünce çok mutlu oluyorum"

A Haber canlı yayına katılan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü Türkiye'deki hasta ve hastaneler ile ilgi açıklamalar yaptı ve şunları söyledi; " 

"Gerçekten de daha önce ifade ettiğim gibi ölüm oranlarımızın az olması ve iyileşen hasta sayılarımızın da fazla olması gerek bu sayıların artması Türk sağlık sisteminin, sağlık çalışanlarının,sağlık kuruluşlarının bir başarısıdır. Tabi devletimizin sağlık politikalarının, sağlık yatırımlarının ne kadar önemli olduğunu şimdi anladık. Yani sağlığa yapılan yatırımlar çok önemliymiş. Böyle bir pandemi tablosu bütün dünyada sağlığı daha öne çıkarttı.

-İnsanlar her konuda belki daha hazırlık yaptılar, yatırım yaptılar ama sağlığı biraz ötelediler. Ama bir pandemi her şeyden daha önemli olduğunu sağlığın gösteriverdi. Bu açıdan Türkiye'nin durumunun iyi olduğunu gösteriyor bu sağlık sisteminin. Söylemek istediğim bir şey var. Hep rakamsal şeyler konuşuyoruz ama şunu düşünün mesala siz yada eşiniz yada anneniz, yada babanız yada evladınız düşünün. Böyle bir hastalığa yakalandı götürdünüz hastaneye yanına giremiyorsunuz, konuşamıyorsunuz durumu ağır. Her an kaybedebilirim acısı yaşıyorsunuz ve o kişi iyileşiyor güle oynaya eve getiriyorsunuz. Bu bahtiyar, bu sevinç hiç bir şey ile ölçülemez Türkiye bunu başarabiliyor. Her gün hastaneden alkışlarla taburcu edilen hastaları görüyorum gerçekten çok mutlu oluyorum."

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