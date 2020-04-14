DÜNYA

ABD'deyi hortum vurdu ölü sayısı 30'a yükseldi

ABD'nin güney eyaletlerinde dün etkili olan fırtına ve kasırgalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Koronavirüs salgınında merkez üssü konumuna gelen ABD?nin güneyini vuran hortumda hayatını kaybedenlerin sayısıa 30'a yükseldi. ABD'li yetkililer, fırtına ve kasırgalar nedeniyle Mississippi eyaletinde 11, Güney Carolina eyaletinde 9, Georgia eyaletinde 8, Tennessee eyaletinde 3 kişinin, Arkansas ve Kuzey Carolina eyaletlerinde de 1'er kişinin öldüğünü belirtti. Yerel medyanın haberine göre, 24 saatte 41 kasırga meydana geldiği aktarılırken, Louisiana ve Alabama eyaleti valileri, kuvvetli fırtınanın yol açtığı hasarın giderilmesine yardımcı olmak için "acil durum" ilan etti.

Ev ve binalarda hasara yol açtı

Şiddetini arttıran fırtına ve kasırgalar nedeniyle yüzlerce ev ve binada hasar oluşurken ağaçlar, elektrik telleri devrildi. Yaklaşık 11 eyalette etkili olan sağanak ve kasırgalar nedeniyle 1 milyondan fazla kişinin elektriksiz kaldığı belirtildi. Öte yandan Tennessee bölgesinde de en az 150 ev ve iş yerinin hasar gördüğü kaydedilirken, Louisiana eyaletinin Monroe şehri Belediye Başkanı Jamie Mayo, ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Burada da en az 200-300 ev hasar gördü." demişti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'deki eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı
Neymar Türk filmi 7. Koğuştaki Mucize'yi izledi çocuk gibi ağladı
Olayın adresi Şanlıurfa! Başıboş köpekler çocuklara saldırdı: 3'ü ağır 6 yaralı
Doktora mezunlarının başvurularında ALES şartı aranmayacak
Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken Türkiye açıklaması
Galatasaray istedi Fenerbahçe Alparslan Öztürk'ü bitirdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul’da duyulan esrarengiz uğultu seslerinin sebebi bakın ne
Artvin'de ayılar kent merkezine indi o anlar güvenlik kamerasında
Diyanet 2020 kandil tarihleri Mevlid Kandili ne zaman?
Devlet Bahçeli, Meclis'te İnfaz düzenlemesi görüşmelerine katıldı
Denizli'de hastaneden kaçan koronavirüs tanılı kişi yeniden tedavi altında
23 Nisan şiirleri 2020 kısa 1 kıtalık ilkokul 23 Nisan şiirleri
AK Parti'den koronavirüse karşı 15 maddelik tedbir paketi!
2020 KPSS sınavı ne zaman yapılacak ÖSYM başvuru tarihi