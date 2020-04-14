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Fenomen Simge Barankoğlu'dan sakandal paylaşım sosyal medya ayağa kalktı

Instagram fenomeni Simge Barankoğlu'nun, kendi hesabından cinsel içeriklerin yanı sıra çocuk istismarına yönelik görüntülerin de yer aldığı iddia edilen bir telegram grubunun reklamını yapması sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İddialar üzerine açıklama yapan Barankoğlu, söz konusu içeriklerin kendisinin bilgisi dışında yayınlandığını söyledi.

Instagram hesabında 757 bin takipçisi bulunan Simge Barankoğlu'nun, hesabının hikayeler bölümünden yaptığı son paylaşım sosyal medyayı ayağa kaldırdı.Barankoğlu, kişisel hesabından bir telegram grubunun reklamını yaptı. Yayınladığı reklam videosunda bahsi geçen grupta diğer fenomenlerin ifşalarının yer alacağını belirten Simge Barankoğlu, yüz binlerce takipçisini grubu takip etmeye davet etti.

Cinsel içerikli videolar yer alıyor

Ancak ifşa videolarını izlemek için gruba girenler cinsel içerikli videolarla karşılaşınca büyük bir şok yaşadı. Grupta art arda ahlak dışı videolar ve çocuk istismarına yönelik görüntülerin yer aldığı iddia edildi.

Barankoğlu'dan iddialara yanıt

Bu gelişmelerin ardından Instagram hesabından söz konusu iddialara yanı veren Simge Barankoğlu, cinsel içeriklerin kendisinin bilgisi dışında paylaşıldığını belirterek takipçilerinden özür diledi.Barankoğlu, grupta ahlak dışı görüntüleri yayan şahısları savcılığa vereceğini bildirdi.

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