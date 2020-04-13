Cumhurbaşkanı Erdoğan: 17-19 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını başta olmak üzere gündemdeki konuları değerlendirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden duyurmak istiyorum" dedi.