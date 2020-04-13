Adalet Bakanı Abdülnamit Gül açıkladı! 17 mahkum koronavirüs kaptı 3 mahkum öldü

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, cezaevlerindeki koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama yaptı. Gül'ün verdiği bilgiye göre, 5 açık cezaevinde 17 mahkum koronavirüs kaptı 3 mahkum öldü. İşte Gül'ün açıklamasından satır başları...

- 5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye Covid-19 tanısı konuldu. 3 hükümlü tedavi sırasında hayatını kaybetti.

- Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13'ünün sağlık durumu iyi, kronik rahatsızlığı bulunan 1 hükümlü yoğun bakımda...

- Kapalı ceza infaz kurumlarında pozitif vaka görülmemiştir.

- 14 hakim ve savcı, 32 adliye, 79 cezaevi ve 34 Adli Tıp Kurumu personelinin koronavirüs testleri pozitif çıkmıştır.

- Adalet Bakanı Gül, savcılıklarca Kovid-19 ile bağlantılı, son bir ayda 71 ilde 1097 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.