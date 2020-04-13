POLİTİKA

Adalet Bakanı Abdülnamit Gül açıkladı! 17 mahkum koronavirüs kaptı 3 mahkum öldü

Adalet Bakanı Abdülnamit Gül, 5 açık cezaevinde koronavirüs (Covg-19) kapan 17 mahkumdan 3'ünün öldüğünü, 1 mahkumun yoğun bakımda olduğunu, 13 mahkumun durumunun iyi olduğunu açıkladı...

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, cezaevlerindeki koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama yaptı. Gül'ün verdiği bilgiye göre,  5 açık cezaevinde 17 mahkum koronavirüs kaptı 3 mahkum öldü. İşte Gül'ün açıklamasından satır başları...

- 5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye Covid-19 tanısı konuldu. 3 hükümlü tedavi sırasında hayatını kaybetti.

- Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13'ünün sağlık durumu iyi, kronik rahatsızlığı bulunan 1 hükümlü yoğun bakımda...

- Kapalı ceza infaz kurumlarında pozitif vaka görülmemiştir.

- 14 hakim ve savcı, 32 adliye, 79 cezaevi ve 34 Adli Tıp Kurumu personelinin koronavirüs testleri pozitif çıkmıştır.

- Adalet Bakanı Gül, savcılıklarca Kovid-19 ile bağlantılı, son bir ayda 71 ilde 1097 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kayseri'de koronavirüs alarmı! Kapıcı korona oldu bina karantinaya girdi
1 milyon TL ödülle aranan terörist Mahmut Okay'ın testi pozitif çıktı
Tokat'ta drone ile sosyal mesafe kontrolü
Hayat ne zaman normale döner? sorusuna Bilim Kurulu üyesi Prof'tan kritik yanıt
DSÖ'den sevindiren haber! 3 aşıda insan testlerine başlandı
Öz babasını zehirli gözlemeyle öldüren kızın itirafı : Tüm miras bize kalacaktı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Pakistan'da askeri eğitim uçağının düştüğü anlar kamerada
Edirnekapı’da kamyonet özel halk otobüsüne çarptı
Af yasası Meclis'ten geçti mi 13 Nisan yeni af haberleri
Bursa'dan güzel haber! Kronik hastılığı bulunan yaşlı kadın böyle taburcu edildi
Habertürk canlı yayınında kim osurdu? TT olan video güldürdü
EBA haftalık ders programı 13-17 Nisan EBA ders programı takvimi
Duygu Özarslan sahanda yumurta ile rezil oldu Nurgül Yeşilçay kapat attı
Hurma yoğurt diyeti Haftada 7 kilo verdiriyor Ender Saraç diyeti