Milyoner'de dikkat çeken futbol sorusu

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı adayına sorulan spor kategorisindeki soru sosyal medyanın gündemine oturdu. 30 bin TL değerindeki "Futbolcuyken Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir?" sorusu merak edildi.

ATV'nin reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner'de sorulan soru günün en çok konuşulanı olurken, izleyicilerde sorunun cevabını merak edip aramaya koyuldular.

Haftasonu yayınlanan yeni bölümünde yarışmacı Ercan Bey'e sorulan soru izleyenler tarafından merak konusu oldu.

Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı "Futbolcuyken Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir?" sorusu oldu.

Cevap şıkları arasında A- Fatih Terim, B- Mustafa Denizli, C- Ersun Yanal, D- Şenol Güneş isimleri yer aldı.

Çift cevap joker hakkını kullanan yarışmacı Ercan Bey, Mustafa Denizli cevabını verdi ve doğru yanıtı ilk cevapta bilmiş oldu.