Doktordan sağlık çalışanlarına danslı destek

ABD’de Jason Campbell adlı bir doktor, sağlık çalışanlarına moral vermek için göreve başlamadan önce dans ettiği görüntüleri yayınladı. Dr. Campbell, koronavirüs salgınına karşı yoğun mesai harcayan yorucu ekibinin ve diğer sağlık çalışanlarının morallerini yüksek tutmak için dans ettiğini ifade etti. Campbell'in görüntüsü hem ABD basınında hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü. ‘Dans Eden Doktor’ olarak ünlenen Campbell “Sağlık sektöründe her zaman ciddi ve üzücü şeyler görürsünüz. Bu yüzden insan olarak kalmamız, aklı başında kalmamız ve gülümsemeye devam etmeye ihtiyacımız var.” dedi.