Çatıdaki gençlere drone'la polis anonsu: Çatıda ne işiniz var?

Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Ahmet Yesevi Mahallesinde drone'lu uygulama yaptı. Çatıdaki gençleri fark eden polis, çatıya yükselttiği drone'la gençlere uyarı anonsu yaptı.

"POLİSLER BURADA DA RAHAT BIRAKMIYOR"

Polis anonsta, "Gençler şu an konuşan polis drone'u. Çatıda ne işiniz var? Hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz. Hem sosyal mesafeye de uymamışsınız. Çabuk aşağı inin!" şeklinde uyarı yaptı. Bunun üzerine çatıdan inen gençler, "Polisler burada da rahat bırakmıyor." şeklinde serzenişte bulundu. Ardından çocuklar aşağıya indi.