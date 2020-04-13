DÜNYA

İspanya’da şoke eden protesto! Karantina kurallarına uymadı polis aracının üzerine soyundu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle İspanya’da karantina kurallarına uymayan bir kadın mahkemeye çıkarılmasını çıplak bir şekilde polis arabasının üstüne çıkarak protesto etti.

İspanya’nın Malaga şehrine bağlı Torremolinos’un Costa del Sol bölgesinde koronavirüs salgınına yönelik karantina yasağı kurallarına uymadığı için mahkemeye çıkarılırak, kefaletle serbest bırakıldı. Duruma tepki gösteren kadın, çıplak halde polis arabasının üzerine çıkarak protesto etti.41 yaşındaki kadına copla müdahale eden polis memurları, kimliği açıklanmayan kadını tekrardan gözaltına aldı. Kadın ambulansla olay yerinden uzaklaştırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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