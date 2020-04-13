İspanya’da şoke eden protesto! Karantina kurallarına uymadı polis aracının üzerine soyundu

İspanya’nın Malaga şehrine bağlı Torremolinos’un Costa del Sol bölgesinde koronavirüs salgınına yönelik karantina yasağı kurallarına uymadığı için mahkemeye çıkarılırak, kefaletle serbest bırakıldı. Duruma tepki gösteren kadın, çıplak halde polis arabasının üzerine çıkarak protesto etti.41 yaşındaki kadına copla müdahale eden polis memurları, kimliği açıklanmayan kadını tekrardan gözaltına aldı. Kadın ambulansla olay yerinden uzaklaştırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.