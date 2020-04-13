Çekmeköy'de eski sevgilisini yola fırlatıp dakikalarca dövdü o anlar kamerada

Olay geçtiğimiz ay Çekmeköy’de bir benzin istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki B.A. eski sevgilisi K.Ö. ile aralarındaki sorunları konuşmak için bir araya geldi.

B.A. istasyonda arabasıyla beklediği sırada eski sevgilisi K.Ö. arkadaşlarıyla birlikte B.A.’nın yanına geldi. Bir süre konuştuktan sonra şüpheli K.Ö., genç kadına yönelik tehdit ve hakaret ederek, darp etmeye başladı. Aldığı darbelerle baygınlık geçiren genç kadın, bir süre sonra taksiyle arkadaşının evine gitti ve darp raporu alarak 3 kişi hakkında şikayetçi oldu.

“Şikayet edersen seni mahvederim’ diyerek darp etti”

Genç kadın emniyete verdiği şikayet dilekçesinde yaşadıklarını şu şekilde anlattı: “Beni tehdit etti. ‘Şikayet edersen hayatını mahvederim’ diyerek küfür etti. Ben de, ‘yanımdan git’ dedim. Sonra beni darp etmeye başladı. Beni fazlasıyla hırpaladı. Beni yere attı, tırnakladı. Yüzüme ve sırtıma vurdu. Beni savurup yola fırlattı. Yere düştüm, suratıma yumruk attı. Hatta baygınlık geçirdim. Beni o haldeyken bile dövmeye devam etti. Arkadaşları A.N. ve İ.T. de oradaydılar. K.Ö.’nün beni darp ettiğini gördükleri halde beni kurtarmak için hiçbir şey yapmadılar. Hatta A.N. da beni darp etti. Onlara, ‘sizi şikayet edeceğim’ dedim.