İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan istifa açıklaması: O mesaj beni çok etkiledi.

A Haber'e konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cuma gecesi yaşananlara kayıtsız kalmak bigane olurdu. Şehit çocuklarının 'Bizi bir kez daha babasız bırakma' şeklindeki mesajları beni etkiledi." ifadelerini kullandı. Bakan Soylu,"Bahçeli'nin sözlerine kayıtsız kalmak sorumsuzluk olurdu." dedi..

İçişleri Bakanı Soylu, "Cuma gecesi yaşananlara kayıtsız kalmak bigane sorumsuzluk olurdu. Şehit çocuklarının 'Bizi bir kez daha babasız bırakma' şeklindeki mesajları beni etkiledi. Milletimizin iyi niyetten şüphesi olmaması beni çok etkiledi. Devlet Bahçeli'nin sorumluluğa çağıran mesajı çok önemliydi. Kendisine teşekkür etmek için telefon açacağım" dedi.