La polis geliyor diye korkutulan çocuklar ne yapacağını şaşırdı! Güldüren görüntüler

Sokağa çıkma yasağından gülümseten görüntüler de geldi.

İçişleri Bakanlığı kararıyla 31 ilde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağına uymayıp ara sokakta oynayan çocukları gören genç, cep telefonu kamerasıyla çekim yaptığı sırada "bu ne biçim sokağa çıkma yasağı" dedikten sonra "La polis geliyor" diye korkuttu.

Çocukların sağa sola koşuşması, otomobilin altına girmesi güldüren görüntülere sahne oldu.