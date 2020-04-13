İHH’dan 131 bin mağdura insani yardım

Türkiye, koronavirüs sebebiyle zor zamanlardan geçiyor. Koronavirüs en fazla yaşlıları ve kronik hastaları etkiliyor. İHH İnsani Yardım Vakfı, vatandaşlarımıza destek olmak için Şimdi Dayanışma Vakti kampanyasını başlattı ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor. Vakıf, 81 ildeki gönüllüleriyle, evinden çıkamayan yaşlı, hasta ve muhtaçları ziyaret ediyor, ihtiyaçlarını karşılıyor. İHH, bu dönemde en çok zarar gören aile kurumunu ayakta tutmak için elinden geleni yapıyor.

İHH, tüm Türkiye’de 100 bin adet kumanya dağıtmak üzere harekete geçti ve ihtiyaç sahiplerine kolileri ulaştırmaya başladı. Ayrıca İHH, 10 bin de hijyen paketi dağıtımlarını sürdürüyor. Yardımları kapı kapı dolaşarak muhtaç ailelere ulaştıran ekipleri, sadece dağıtım yapmakla kalmıyor ayrıca ailenin nakdi yardıma ihtiyacı olup olmadığını da yerinde gözlemliyor.

30 bin kumanya ve 4 bin hijyen paketi dağıtıldı

Krizin başladığı ilk andan itibaren İHH, tüm Türkiye’de şu ana kadar 32 bin 808 aileye hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdı. Yardımlardan toplamda 131 bin 232 kişi istifade etti. Yapılan çalışmalar neticesinde bugüne kadar; 30 bin 409 kumanya kolisi ve 4 bin 732 hijyen paketi ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi. Kampanya kapsamında vakıf, yardım talep formu oluşturarak mağdurların kullanımına açtı. Bugüne kadar formu 34 bin 959 kişi doldurdu.

İHH, hayırseverlerin bağışlarına göre yardım kapasitesini artırarak daha fazla mağdura ulaşmayı sürdürecek.

10 milyon TL için hazırlıklar sürüyor

İHH’nın, valilikler bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları ile koordineli bir şekilde 10 milyon lirayı, yetim aileleri başta olmak üzere işten çıkartılan ve gündelikçi işlerde çalışanlara teslim etme hazırlıkları ise sürüyor