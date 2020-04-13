YEREL

Sokağa çıkma yasağı sırasında kavga eden fırıncıların görüntüleri ortaya çıktı

Esenler'de sokağa çıkmanın yasak olduğu dün sabah saatlerinde sopalarla birbirine giren 10 fırıncıya toplam 31 bin 800 lira para cezası kesildi.

Olay, Esenler Nine Hatun Mahallesi Aziziye Caddesi üzerinde yaşandı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle caddeye gelen 2 kişi araçlarıyla ekmek satmak istedi.

Caddede bulunan bir ekmek fırının çalışanları ise araçlarıyla gelen kişilere tepki gösterdi.

Tartışmanın büyümesinin ardından 10 kişi yumruk ve sopalarla kavga etmeye başladı. Kavga eden fırıncıları olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı.

Kavgaya karışan 10 kişiye sosyal mesafeyi korumadıkları için polis hıfzıssıhha kanunu kapsamında 3 bin 180 lira para cezası keserken, tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi. Kameraya yansıyan görüntülerde ise, fırıncıların ellerindeki sopalarla birbirlerine saldırdıkları ve çevredekilerin ayırmaya çalıştıkları görülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'nin tatil cenneti Kaş'ta tek bir koronavirüs vakası bile çıkmadı
Libya'da kritik gelişme! İki şehir Hafter'den alındı
Türkiye'den Ukrayna'ya koronavirüs yardımı
Halk Ekmek büfelerinde ücretsiz dağıtıldı Fatih Erbakan isyan etti
Koronavirüs tanısı konan yabancı uyruklu hasta intihar etti
Ömer Çelik’ten CHP’ye ‘Sahra Hastanesi’ tepkisi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İHH’dan 131 bin mağdura insani yardım
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' klibi
Antalya'nın Kaş ilçesinde 1 tane bile koronavirüs vakası görülmedi
İspanya’da şoke eden protesto! Karantina kurallarına uymadı polis aracının üzerine soyundu
Çekmeköy'de eski sevgilisini yola fırlatıp dakikalarca dövdü o anlar kamerada
Tiramisu nasıl yapılır işte püf noktası!
Muhtarı sonunda delirttiler! Sokağa çıkma yasağından sonra isyan etti
Pul biber diyeti nedir nasıl yapılır 3 günlük diyet listesi