Fransa’da halk evlere kapandı caddelerde geyikler gezdi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Fransa halkı evlerine kapandı. Fırsattan yararlanan bir çift geyik ise Toulouse sokaklarını gezerken görüntülendi. Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle boş kalan sokaklarda gezinen geyikler, ilgi kaynağı oldu. Geyiklerin, Boissy-Saint Leger’e yakın ormanlık alandan geldiği bildirildi.