YEREL

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobil lastiği tamircisi ile müşterisi arasında çıkan ücret tartışmasında bir kişi av tüfeği yaralandı.

Merkez Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi 12. sokakta meydana gelen olayda, iddiaya göre Serdar Ş. (24) otomobilinin lastiğini, lastik tamircisi Mehmet Y'ye (20) yaptırdı.

İkili arasında bir süre sonra yapılan telefon görüşmesinde Serdar Ş, kendisinden fazla para aldığını öne sürdüğü Mehmet Y. ile tartıştı.

Serdar Ş'yi Saçaklızade Mahallesi'ne çağıran Mehmet Y, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında getirdiği av tüfeğiyle müşterisini ayağından vurdu ve olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Serdar Ş, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaçan şüpheli bir süre sonra polis tarafından yakalanırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Acun Ilıcalı isyan etti: Hayatımda gördüğüm en aptalca şey
Esenler'deki fırıncı arabacı kavgasına karışanlara 31 bin lira para cezası kesildi
Karl-Anthony Towns'ın annesi Jacqueline Towns virüs sebebiyle öldü
Prof. Mehmet Ceyhan açıkladı Ahmet Hakan 'eyvah eyvah' dedi
IMF'den 25 ülkeye borç yardımı
Soylu ile Koca arasında ciddi bir tartışma oldu! Hande Fırat'ın iddiası
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Arka Sokaklar 550. bölüm 2. fragmanı
Trabzon'da Yağız Efe'nin doğum günü pastasını jandarma ekipleri getirdi
14 Nisan evde bakım maaşı 12 ilde hesaplara yattı TC ile sorgulama
İstanbul Sarıyer'de denize girip midye topladılar
İşte CHP'nin sahra hastanesi
Küçük bazlama nasıl yapılır tek lokmalık lezzet!
Kılıçdaroğlu vatandaşları eleştiren köşe yazarlarına tepki gösterdi
Mitomani nedir mitamoni hastalığı nedenleri kimlerde görülür?