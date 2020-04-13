Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süleyman Soylu görevine devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını başta olmak üzere gündemdeki konuları değerlendirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasına ilişkin, "İstifasını kabul etmeyerek, kendisinden görevini sürdürmesini istedim. Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarılarına yakinen şahit olduğumuz Bakanımız, görevine devam ediyor" dedi.