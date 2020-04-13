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Trabzon'da Yağız Efe'nin doğum günü pastasını jandarma ekipleri getirdi

TRABZON'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan Yağız Efe'nin doğum günü pastasını jandarma ekipleri getirdi.

Anadolu Ajansı

TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesi Veliköy Mahallesi'nde ikamet eden ve 10 yaşına giren Yağız Efe Aksu, Kovid-19 salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle doğum günü kutlayamadığı için 155'İ arayarak pasta talebinde bulundu.

Polis ekipleri, sorumluluk alanı dışından olduğu için ilçe jandarma komutanlığına bilgi verdi. Jandarma ekipleri, pasta alarak Aksu'nun evine gitti. 

Jandarma ekiplerinin getirdiği pastanın mumlarını üfleyerek söndüren Yağız Efe, doğum gününü güvenlik güçleri ile birlikte kutladı.

Ekipler Aksu'ya oyuncak jandarma arabası, kardeşlerine ise boyama kitabı hediye etti.

Yağız Efe'ye tavsiyelerde bulunan ekipler, "Derslerine çok güzel çalışacaksın. Vatanına, milletine ve ailene hayırlı bir evlat olacaksın. Sana jandarma arabasını hediye olarak getirdik. Umarım sende bizler gibi jandarma olmak istersin ve vatanına, milletine hizmet edersin. Virüs olmasa sana sarılıp, öpmek isterdik ama virüs var. Afiyet bal şeker olsun" ifadelerini kullandı.

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