CHP

İşte CHP'nin sahra hastanesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 1.000 kişilik sahra hastanesi kurduğunu iddia etmişti. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri yalanlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 1.000 kişilik sahra hastanesi kurduğunu ileri sürmüştü. Kılıçdaroğlu'nun iddiası yalanlandı.

Adana Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, kısa bir süre içinde bin kişilik 'Sahra Hastanesi' kurduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Adana Valiliği, “Anılan yer fuar alanı, bu alanda 1000 yataklı bir hastanenin bulunmuyor. Olması gereken araç-gereç ve tıbbi donanımların bulunmuyor” bilgisini paylaştı.

Adana Valiliği; Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığının bin yataklı hastane yaptığı yönündeki haberleri yalanladı. Açıklamada; anılan yerin fuar alanı olduğu, bu alanda 1000 yataklı bir hastanenin bulunmadığı ve olması gereken araç-gereç ve tıbbi donanımların bulunmaması sebebiyle söz konusu yerin hastane veya sağlık hizmetleri açısından uygun şartları hiçbir şekilde taşımadığı bildirildi.

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