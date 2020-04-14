CNN Türk canlı yayında Prof. Mehmet Ceyhan açıkladı Ahmet Hakan 'eyvah eyvah' dedi

Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te sunduğu Tarafsız Bölge programında dün akşam koronavirüsle mücadelede gelinen son durum değerlendirildi.

Ahmet Hakan, konuklarına "Biz ne zaman normale döneceğiz" diye sordu. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan şu yanıtı verdi:

"Bazı tedbirlerle yaşamayı öğreneceğiz"

"10 Mart'ta önceki döneme dönüş epeyce bir süre alacak diye düşünüyorum. Salgını kontrol altına almak demek tamamen önlemleri kaldıracağız anlamına gelmeyecek. Gevşeteceğiz önce fakat bazı tedbirlerle yaşamayı öğreneceğiz. Belki bir süre. Kafeler, kahvehaneler, pastaneler, buralarda toplanmalar şekil değiştirecek. Herkes belli mesafede oturmak zorunda olacak.

Tam bitmesi için dünyada salgının bitmesi lazım. O da 1 yıldan önce olmaz."

Ahmet Hakan'ın 'eyvah eyvah' dediği söz

Ahmet Hakan, "Peki gevşeme ne zaman olur?" sorusuna aldığı cevapla 'eyvah' çekti. İşte Profesör Dr. Mehmet Ceyhan'ın o yanıtı:

"Bizde salgının kontrol altına alınması. Dediğim gibi yüzde 95'i uyarsa buna 2.5-3 ayda gerçekleşir. Ama bu yüzde 80'i ancak uyarsa buna 7-8 aydan önce olmaz. Tamamen bize bağlı. Hafta sonu olan rakamlar önemli. 1 haftalık süreyi gözleyelim o zaman daha rahat tahminlerde bulunabiliriz.

*Şu anda benim dediğim 2 hafta içinde zirveyi görürüz. Bir süre sonra yatay seyredecek, sonra inişe geçecek. Bu da 2,5-3 ay süredir. O zaman tam 10 Mart öncesi döneme dönmeyeceğiz. Dünyada salgın devam ediyorsa seyahat kısıtlaması olacak.