YEREL

Denizli'de drift yapan alkollü sürücüye otomobilin değeri kadar ceza

Denizli’de piyasa değeri yaklaşık 10 bin TL olan aracı ile drift yapan alkollü sürücüyü trafik polisleri tarafından yaklaşık 7 bin 500 TL para cezası kesildi. Şahsın ehliyetine geçici süre ile el konulurken drift yaptığı otomobil ise bağlandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bulunan 3. sanayi sitesi içerisinde bir otomobilin drift yaptığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 20 DV 691 plakalı otomobil sürücüsü (24) Osman A., polis ekiplerini görmesine rağmen drift yapmaya devam etti. Polis ekiplerinin yaptığı uyarı ile otomobilini durduran şahsın araçtan inmesi ile polis ekipleri şahsa ilk işlem olarak alkol testi yaptı. Test sonucunda 109 promil alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü Osman A.’ya drift yapmaktan, alkollü araç kullanmaktan idari para cezası uygulanırken otomobili 2 ay süre ile trafikten men edildi. Sürücüye toplamda 7 bin 369 TL para cezası kesilirken, ehliyetine 85 puan ceza kesilerek, el konuldu.

Öte yandan, sürücü Osman A.’yı drift yaptığı esnada çevredeki vatandaşlar cep telefonu ile anbean kayıt altına aldı. Görüntülerde şahsın uyarılara rağmen drifte devam ettiği dikkatlerden kaçmadı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
14 yaşındaki çocuk tecavüzcüsüyle evlenirse suç olmayacak! Bu olabilir mi?
Bilim Kurulu üyesi Alpay Azap'tan çarpıcı sözler! Korona toplumun yüzde 60'ına bulaşacak
Kasımpaşa'nın en işlek caddeleri ve Kızılay Meydanı  14 gün süreyle kapatıldı
AK Parti'den koronavirüse karşı 15 maddelik tedbir paketi! Mehmet Muş açıkladı
Koronavirüsten komaya giren ABD'li Angela Primachen yoğun bakımda doğurdu
Dolarda koronavirüs etkisi! Analistlerden kritik uyarılar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
107 yaşındaki asırlık nine koronavirüsü yendi
CNN Türk canlı yayında Prof. Mehmet Ceyhan açıkladı Ahmet Hakan 'eyvah eyvah' dedi
Çernobil nerede Çernobil patlası ne demek son durum
Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü hastaları gözleri dolarak anlattı
Kahramanmaraş'ta koronavirüsü yenen küçük kız alkışlarla taburcu edildi
Çernobil yangını nedir çernobil patlaması nerede oldu?
Fenomen Simge Barankoğlu'dan sakandal paylaşım sosyal medya ayağa kalktı
Seda Akgül Beyaz TV Söylemezsem Olmaz'dan neden ayrıldığını açıkladı