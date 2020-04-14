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Seda Bakan’dan bornozlu dans performansı

Karantina günlerini evinde geçiren oyuncu Seda Bakan, şarkıcı Hadise'nin 'Sıfır Tolerans' isimli şarkısında bornozla dans ettiği anları sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.

Seda Bakan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini eğlendirmeye devam ediyor.Oyuncu Bakan, sosyal medya sayfasından yeni bir paylaşımda bulundu.

“Ah eski günler”

Hadise’nin Sıfır Tolerans isimli şarkı eşliğinde üzerinde bornoz ile dans eden oyuncu, takipçilerini bir hayli eğlendirdi.Seda Bakan, “Hafta başına Hadise’ciğimin Sıfır Tolerans parçasıyla başlıyorum, ah eski günler” diye yazdı.

Karantinada 30 günü geride bırakan Seda Bakan, zaman zaman ev hallerini de paylaşıyor.

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