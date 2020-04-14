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İş makinaları Salda Gölü'nde

Kepçe ve kamyonların Salda Gölü'nde yaptığı çalışmalar, büyük tepkiye neden oldu. TOKİ'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Türkiye'nin Maldivleri olarak gösterilen Salda Gölü'nün çevresinde, inşaat çalışmaları başladı.

İş makinalarının bölgeye verdiği zararın görüntülerini CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Twitter hesabından paylaştı.

TOKİ'DEN AÇIKLAMA
Türkiye'nin doğa harikasına verilen zararın ortaya çıkması üzerine TOKİ, açıklama yaptı.

Açıklamada, "Salda Gölü ile ilgili olarak sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşımlar yapılmaktadır. Paylaşımlarda yer alan görüntüler, yüklenici firmanın şantiye alanı ve otopark bölümünde arazi düzenleme görüntüleri olup, koruma amaçlı oluşturulan yaklaşım mesafesinin dışında küçük bir alandır.

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